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شبيبة فتح تثمن اعتراف مدينة "شيفيلد" البريطانية بدولة فلسطين

الخميس 04 يوليو 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حيت لجنة العلاقات الدولية في حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين جميع الشعب ومناصريه، ولمختلف الأحزاب والمؤسسات والقوى في مدينة شيفيلد البريطانية لا سيما أصدقاء الشعب في حزب العمال البريطاني التي ساهمت في اعتراف المجلس البلدي للمدينة بدولة فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني على مبنى المجلس البلدي.

كما تقدمت بالشكر والتقدير لمجلس بلدي شيفلد على هذا القرار العادل والمحق، والذي يعبر عن إرادة أغلبية المواطنين في المدينة.

وذكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح سكرتير عام الشبيبة الفتحاوية حسن فرج بأن حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المجتمعية استقبلت خلال الاعوام الأربعة الماضية معظم اعضاء المجلس البلدي المنتخبين في شيفلد، وعدد من اعضاء البرلمان من ممثلي المدينة، ونظمت لهم مجموعة من اللقاءات مع مختلف القطاعات المجتمعية الفاعلة، وصناع القرار.

كما نظمت في ذات الإطار زيارات ميدانية للمخيمات والجامعات والبلديات والمناطق المصادرة، ولقاءات مع صناع القرار ورؤساء البلديات والجامعات والشباب، وهو الامر الذي اثمر اليوم هذا الاعتراف الأخلاقي، والذي سيليه مجموعة من الخطوات التي ستعزز العلاقة بين المؤسسات والجامعات في مختلف المدن الفلسطينية ومدينة شيفلد. واكد ان أهمية هذا القرار ينبع في توقيته ومكانه، حيث انه افضل رد على سياسات الإدارة الأمريكية العنصرية التي تحاول تجاهل حق شعبنا بدولته وتقرير مصيره، كما ان كونه يمثل إرادة أغلبية سكان إحدى المدن البريطانية، إنما يشكل مسارا تصحيحيا لجريمة وعد بلفور، وتأكيدا على عدالة قضيتنا، مبرقا تحية شكر لكل من ساهم في تحقيق هذا القرار في الوطن وبريطانيا.

#الشبيبة التفحاوية

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