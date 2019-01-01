الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من جنين بينهم أسرى محررين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة شبان من مدينة جنين ومخيمها وبلدة برقين بينهم أسرى محررين.

وذكر نادي الأسير ومصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة برقين الاسيرين المحررين الشقيقين اشرف وناصر زيدان الجدع، كما سلمت المواطن احمد محمد خلوف بلاغا لنجله الأسير المحرر سلطان لتسليم نفسه في معسكر سالم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد جمال الزبيدي وعبد الله محمد جلامنة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم جنين وفتشتهما.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم، اصيب خلالها العديد من المواطنين بحالات الاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع .

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد نبيل صباح، بعد ان داهمت منزله في مدينة جنين.