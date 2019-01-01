  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من جنين بينهم أسرى محررين

الخميس 04 يوليو 2019 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة شبان من مدينة جنين ومخيمها وبلدة برقين بينهم أسرى محررين.

وذكر نادي الأسير ومصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة برقين الاسيرين المحررين الشقيقين اشرف وناصر زيدان الجدع، كما سلمت المواطن احمد محمد خلوف بلاغا لنجله الأسير المحرر سلطان لتسليم نفسه في معسكر سالم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد جمال الزبيدي وعبد الله محمد جلامنة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم جنين وفتشتهما.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم، اصيب خلالها العديد من المواطنين بحالات الاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع .

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد نبيل صباح، بعد ان داهمت منزله في مدينة جنين.

#الاحتلال #أسرى

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن عن صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة غدا بهذه النسبة..

نتنياهو يصدر تعليماته للجيش.. الاستعداد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة

بالصور والفيديو.. الشاباك يزعم: احباط محاولة لنقل خبير متفجرات تدرب على يد كتائب القسام من غزة الى الضفة

تلفزيون اسرائيلي : تل ابيب قصفت شاحنات أسلحة في سيناء قبل وصولها لغزة

صحيفة: لهذا السبب.. حركة فتح ترفض الورقة المصرية بخصوص المصالحة الفلسطينية

تفاصيل مهاتفة هنية لزوجة القائد في حركة "حماس" حسن يوسف

موقع عبري عن صواريخ حماس التجريبية: إذا لم تتقدموا في التهدئة سنتوجه للتصعيد

الأخبار الرئيسية

باحث أمني إسرائيلي: إسرائيل قد تدخل في معركة واسعة لتقييد نشاط الجهاد الإسلامي

MYaH3

مصادر عبرية : قطر وافقت على تمويل المنطقة الصناعية وحماس ترفض

معاريف : قمة البحرين بتخطيط ابن سلمان وانتهت بأسوأ من الفشل

الرئيس

الرئيس عباس يكشف عن عرض قدمته السلطة لـ"حماس" بشأن الانتخابات بغزة والضفة

ترامب وعباس

كوشنر: أبوابنا مفتوحة دائما والفلسطينيون بحاجة للتقدم وترامب "معجب" بـعباس ويريد إشراكه بالصفقة