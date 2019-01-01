جوال توقع اتفاقية مع الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة "جلوس"

غزة/سما/

وقع الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة جلوس وشركة جوال أمس الأربعاء اتفاقية رعاية دوري جوال لكرة الطائرة جلوس لموسم عام 2019-2020 في المحافظات الجنوبية, وحضر فعاليات التوقيع الذي تم في مقر شركة جوال بغزة السيد عمر شمالي مدير عام إقليم غزة والسيد محمد الشرفا مدير التسويق وعن اتحاد كرة الطائرة جلوس الدكتور عبد الله حمدونة رئيس الاتحاد والسيد عيد شقورة أمين عام اللجنة البارلمبية.

وأشار شمالي إلى أن رعاية جوال لدوري كرة الطائر جلوس يأتي ضمن خطة رعاياتها الرياضية التي تهدف لتطوير وإثراء الألعاب الرياضية والشبابية وعلى رأسهم الشباب ذوي الإعاقة منهم .

يشار إلى أن كرة الطائرة جلوس هي اللعبة الوحيدة التي يمارسها ذوي الإعاقة في غزة تقريباً, وترعاها جوال للموسم الثاني على التوالي.