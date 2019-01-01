بلدية غزة: استيفاء الوثائق والأوراق يُعجل في إنجاز المعاملات

غزة / سما /

أكدت دائرة خدمات الجمهور في بلدية غزة أن استيفاء المواطنين للوثائق والأوراق الثبوتية يُعجل في عملية إنجاز المعاملات المختلفة التي يتقدم بها المواطنين للحصول الخدمات والتراخيص التي تقدمها البلدية كخدمات المياه، والصرف الصحي، وتراخيص البناء، والخدمات الأخرى .

وذكرت الدائرة في تقريرها الشهري أنها تعمل بشكل دائم ومستمر لتطوير العمل وتحديثه، وتسريع عملية إنجاز المعلومات، وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الخاصة بمعاملاتهم إلكترونياً، ومعرفة الأوراق والمستلزمات المطلوبة لإنجاز المعاملات من خلال موقع البلدية ودليل إجراءات إنجاز المعاملات .

وبينت أنه تم خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي إنجاز نحو 1000 معاملة مختلفة تقدم بها المواطنين تنوعت ما بين؛ استدعاءات وشكاوي، واشتراكات مياه جديدة، وكهرباء، ومعاملات رخص بناء، وترخيص حرف مختلفة، وخدمات ومعاملات لدوائر وأقسام أخرى في البلدية .

وأوضحت الدائرة في تقريرها الشهري أن المعاملات المنجزة شملت؛ 200 معاملة لشكاوي واستدعاءات تقدم بها المواطنين، و17 اشتراك كهرباء جديد، و45 اشتراك مياه، و35 طلب إلغاء رخصة حرفة، و100 معاملة بيان الشروط التنظيمية الخاصة بالأبنية والمنشآت في المدينة، و 82 معاملة تجديد رخصة حرفة.

كما شملت المعاملات ؛ منح 37 رخصة بناء، وتسجيل 17 أبنية جديدة، والموافقة على 28 إذونات بناء ثاني وثالث، و51 معاملة إلغاء ضريبة حرفة، و75 معاملة تغيير اسم مشترك، و3 معاملات لتغيير اسم منتفع، و20 خلو طرف، و50 معاملة خلو طرف مخفض، و15 طلب استثناء بيان الشروط التنظيمية .

وبينت أن تم أيضاً إصدار رخصتي هدم بناء ، و28 معاملة تعديل ملاك رخصة حرفة، و4 معاملات سحب إشراف، و29 معاملة فحص بناء جديد مرحلة ثانية وثالثة، إضافة إلى 15 معاملة استرداد أمانات بناء وأرصفة وتشوين، و11 معاملة تحديد مسافة، و9 معاملات تسجيل عقد إيجار، و28 معاملة شفط بئر، و10معاملات عامة.

وكانت بلدية غزة قد استحدثت منظومة خاصة للشكاوي للتسهيل على المواطنين، حيث يتم استقبال شكاوي واستفسارات المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكتروني المختلفة ومنها: الرقم المختصر 115، وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية الإلكتروني، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وتطبيق( الواتس آب) على الرقم 00970599815600 .

ودعت البلدية المواطنين في المدينة للتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي لتقديم شكاويهم واستفساراتهم المتعلقة بخدمات البلدية عبر بوابات التواصل الإلكترونية أو مراجعة الوحدة مباشرة في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين .