تضارب نتائج استطلاعين للرأي حول نتائج انتخابات الكنيست القادمة

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته القناة 13 الإسرائيليّة، امس، أن القائمة العربية المشتركة، برئاسة أيمن عودة، ستفوز بتسعة مقاعد فقط، في حال أُجريَت انتخابات الكنيست اليوم، فيما اشار استطلاع آخر الى انها ستحصل على ١٢ مقعدا.

وأظهر الاستطلاع الاول، أن معسكر اليمين، سيتغلب على معسكر يسار - وسط، إذ إنه سيحصل على 65 مقعدًا، فيما سيحصل الأخير على 55 مقعدًا فقط.

وستحصل القائمة التي تجمع حزب الليكود، و حزب"كلنا" على 31 مقعدًا، فيما سيحصل "أزرق أبيض"على 29 مقعدًا، وهو ما يُمثّل تراجُعًا عن استطلاع سابق، فاز فيه كل حزب منهما بـ32 مقعدًا.

ويأتي الاستطلاعُ عقب فوز عضو الكنيست، عمير بيرتس، برئاسة حزب العمل، وذلك للمرة الثانية في مسيرته السياسية، حيث حصل على 47% من أصوات أعضاء الحزب الذين شاركوا بالانتخابات، وهو الأمر الذي سيزيد قوة حزب العمل، ليحصل على 7 مقاعد، في حال أُجريت الانتخابات اليوم، فيما سيحصل حزب رئيس الحكومة ووزير الأمن الأسبق، إيهود باراك، على 6 مقاعد.

ووفق الاستطلاع، سيحصل حزب "اسرائيل بيتينا"، على 8 مقاعد، وحزب "شاس" الحريديّ، على 7 مقاعد، وستحصل قائمة "يهدوت هتوراه"، على 6 مقاعد، فيما سيبلغ عدد المقاعد التي سيحصل عليها "اليمين الجديد"، 5 مقاعد.

وسيحصل حزب موشيه فيغلين (زيهوت)، و"ميرتس"، و"اتحاد أحزاب اليمين"، على 4 مقاعد لكلّ منها.

وأظهر الاستطلاع أن 46% من المستطلعة آراؤهم، يعتقدون أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو الأنسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 24%، أن الرجل الأول في قائمة "أزرق أبيض"، بيني غانتس، هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما قال 10% إن باراك هو الأنسب لرئاستها.

ووفق استطلاع نشرته القناة 12، مساء امس، ستحصل القائمة المشتركة على 12 مقعدا.

وستحصل القائمة التي تجمع حزب الليكود، و"كلنا"، وفق الاستطلاع ذاته، على 32 مقعدا، لتكون بذلك القوّة الأولى، ويأتي "أزرق أبيض" الذي سيحصل على 31 مقعدا.

وسيحصل حزب "إسرائيل بيتنا"، على 9 مقاعد، فيما سيحصل حزب العمل على 8 مقاعد، ما يعني أن الاستطلاعيْن اتّفقا على ازدياد قوة حزب العمل، عقب فوز بيرتس.

ولن تتغيّر قوة الأحزاب الحريدية كثيرا، إذ سيحصل حزب "شاس"، وقائمة "يهدوت هتوراه"، على 7 مقاعد، لكل منهما.

وسيبلغ عدد المقاعد التي سيحصل عليها "اليمين الجديد"، 5 مقاعد، وهو عدد المقاعد الذي سيحصل عليه "اتحاد أحزاب اليمين" كذلك.

ووفق الاستطلاع، لن يتجاوز كل من باراك، بالإضافة لموشيه فيغلين (زيهوت)، نسبة الحسم، إذ سيحصلان على 3% و2.1% على التوالي.