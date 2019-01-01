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رغم مخاوف ترامب.. بيع محطة الطاقة القريبة من غزة للصينيين

الخميس 04 يوليو 2019 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم مخاوف ترامب.. بيع محطة الطاقة القريبة من غزة للصينيين


القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الأربعاء، شراء شركة MRC  ذات الملكية المشتركة الصينية والإسرائيلية لمحطة الطاقة الكهربائية المعروفة باسم "تبور ألون" الواقعة في محيط منطقة أشكلون القريبة من قطاع غزة.

ووفقا لموقع غلوبس العبري، تم بيع المحطة للشركة الصينية مقابل 1.87 مليار شيقل، حيث يدور الحديث عن المرة الأولى التي تدخل فيها شركة صينية مجال إنتاج الكهرباء في إسرائيل.

هذا وتطرق شتاينتس إلى المخاوف من غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء بيع المحطة للشركة الصينية، في ظل تبني الأخير سياسية عدائية تجاه الصينيين، مطمئنا أن ذلك لن يتسبب في غضب ترامب.

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