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وزارة الثقافة تنعى الفنانة التشكيلية آية عبد الرحمن

الأربعاء 03 يوليو 2019 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 نعت وزارة الثقافة، الفنانة التشكيلية الفلسطينية آية عبد الرحمن، (31 عاماً) التي توفيت في قبرص متأثرة بإصابتها بمرض عضال.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء: "الحركة الثقافية خسرت برحيل آية عن عالمنا فنانة أيقونة ستظل حاضرة في تاريخ ومستقبل الفن التشكيلي الفلسطيني، كواحدة من مفردات الحرية والكفاح والإبداع الإنساني".

وأضافت "إن آية عبد الرحمن ظلت وفية لإنسانيتها ولقضيتها ولم تستسلم للألم والمعاناة، فانتصرت بألوانها الزاهية على السّواد الذي يعتري مسيرة الإنسان الفلسطيني جراء الحصار والظلم والقهر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي العنصري"

يذكر أن عبد الرحمن قدّمت أهم اللّوحات الفنيّة خلال مسيرة من العطاء شملت عدد من المعارض في الوطن والخارج، كان آخرها معرض فنّي لمكافحة مرض السرطان في قبرص، وقد بدأت عملها من خلال فن النحت والرسم على الفسيفساء في مركز حرفة، وقدمت أهم الأعمال مع والدها المهندس محمد حمدان، كما قدما أهم اللوحات عن القدس وفن الزخرفة المعمارية، وكان لها تجربة مسجلة خلال مشاركتها في برنامج "تديكس" الخاص بالمبدعين والموهوبين وعرضت خلاله تجربتها بمقاومة المرض بفنّها.

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