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الوفد الكويتي يصل غزة غداً للبدء بإجراءات التعاقد مع المعلمين

الأربعاء 03 يوليو 2019 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الكويتي يصل غزة غداً للبدء بإجراءات التعاقد مع المعلمين


غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوفد الكويتي ووفد الوزارة المكلفان بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في دولة الكويت الشقيقة؛ سيصل قطاع غزة غداً الخميس للبدء بإجراءات التعاقد مع معلمين من القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن اختبار التعاقد سيكون مع المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط، منوهةً إلى أن اختبار التعاقد سيبداً غداً الساعة السادسة مساءً في مقر جامعة الأقصى.

وبيّنت أن شروط التعاقد لهذه الوظائف لم تتغير عما كانت عليه في العام الماضي؛ والتي تعتمد المؤهلات العلمية في التعليم النظامي فقط؛ وذلك وفق شروط دولة الكويت الشقيقة.

يُشار إلى أن وزارة التربية والوفد الكويتي قد أنهيا على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ إجراءات التعاقد مع معلمين من المحافظات الشمالية.

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