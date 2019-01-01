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المفتي: الخميس المقبل الأول من ذي القعدة

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: الخميس المقبل الأول من ذي القعدة


القدس المحتلة / سما /

 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم الخميس 4 تموز 2019 هو الأول من ذي القعدة لعام 1440هـ.

وأشار إلى أن شهر ذي القعدة هو من الأشهر الحرم، والثاني من أشهر الحج، التي أشار الله تعالى إليها بقوله: }الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ {(البقرة: 197)

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