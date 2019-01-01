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سلطة النقد: قبول عضوية وحدة المتابعة المالية الفلسطينية في مجموعة "ايجمونت"

الأربعاء 03 يوليو 2019 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد: قبول عضوية وحدة المتابعة المالية الفلسطينية في مجموعة "ايجمونت"


رام الله / سما /

 أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، محافظ سلطة النقد عزام الشوا، قبول عضوية وحدة المتابعة المالية في دولة فلسطين في مجموعة "ايجمونت" الخاصة بوحدات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبينت سلطة النقد في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة المنعقد بمدينة لاهاي في هولندا.

وتابعت ان "هذه العضوية تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز دور دولة فلسطين في مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي، واستجابة لنتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر. وتتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية حول هذه الجرائم مع أكثر من 159 وحدة نظيرة حول العالم، كما تسهل تدفق المعلومات وبناء القدرات والكفاءة على المستوى التشغيلي، وتعقب الأموال والمتحصلات الجرمية، والمساهمة في عملية استردادها على المستوى الدولي".

وأضافت ان "الوحدة حصلت على إجماع 159 وحدة، وبإشادة واضحة لاستيفائها كافة معايير الانضمام للمجموعة على المستويات الثلاثة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية".

وتعتبر مجموعة "ايجمونت" ومقرها في كندا، المنظمة الدولية المسؤولة عن تسهيل تبادل المعلومات الاستخبارية بين وحدات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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