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جامعة القدس تعلن عن 25 منحة دراسية كاملة للطلبة الجدد

الأربعاء 03 يوليو 2019 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة القدس تعلن عن 25 منحة دراسية كاملة للطلبة الجدد


القدس المحتلة/سما/

 أعلنت جامعة القدس عن توفير 25 منحة دراسية كاملة تغطي تكاليف التعليم في كلية العلوم والتكنولوجيا للطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بأحد تخصصات الكلية في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2019/2020.

وتشمل المنح تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية، والرياضيات، والفيزياء، والأحياء، وعلم الحاسوب، حيث تغطي المنح جميع الفصول الدراسية كاملة.

وتعمل جامعة القدس على توفير العديد من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين الراغبين في دراسة العلوم والتكنولوجيا، انطلاقا من إيمان الجامعة بأهمية هذه التخصصات العلمية، ولتشجيع الطلبة المتفوقين على الالتحاق بها.

وكانت جامعة القدس قد فتحت أبواب القبول لأكثر من 120 تخصص بكالوريوس وماجستير ودبلوم متوسط في كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والمهن الصحية، والصحة العامة، والحقوق، وكلية القدس بارد، والعلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والقرآن والدراسات الإسلامية، والدعوة وأصول الدين، والأعمال والاقتصاد، والآداب، والعلوم التربوية، والدراسات الثنائية، وهند الحسيني للبنات.

ولمزيد من المعلومات وللتقدم لهذه المنحة ترجى زيارة الصفحة الالكترونية http://admission.alquds.edu.

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