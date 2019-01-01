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السيسي: جهود تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يجب أن تتوافق مع المبادرة العربية للسلام

الأربعاء 03 يوليو 2019 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: جهود تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يجب أن تتوافق مع المبادرة العربية للسلام


القاهرة /سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله اليوم الأربعاء، السيناتور ليندسي جراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق المبادرة العربية للسلام.

وقال السيسي، إن "جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية، وحل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام".

وشدد على "دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وصرح المتحدث الرئاسي بسام راضي، بأن السيسي أكد خلال اللقاء أن "تسوية القضية الفلسطينية ستغير الواقع الحالي بالمنطقة، وتفتح آفاقاً لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة".

من جانبه، أشاد السيناتور ليندسي جراهام بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.

وأبدى جراهام، تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، ولمساعيها الحثيثة والمتوازنة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة.

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