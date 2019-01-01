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تفاصيل مهاتفة هنية لزوجة القائد في حركة "حماس" حسن يوسف

الأربعاء 03 يوليو 2019 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل مهاتفة هنية لزوجة القائد في حركة "حماس" حسن يوسف


غزة / سما /

اجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"  إسماعيل هنية، هاتفيا مع زوجة القائد في الحركة حسن يوسف ونجله أويس، مؤكدًا لهم وقوف الحركة وقيادتها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى جانبهم.

وأشار هنية في بيان له، إلى أن هذه الابتلاءات على الطريق لا تزيد القيادي المسجون لدى الاحتلال وبيته إلا ثباتًا ويقينًا ورضى، مشددًا أن كل المحاولات للنيل منه ستبوء بالفشل.

وأضاف "الشيخ حسن يوسف أحد مؤسسي حركة حماس وبيته بيتنا بيت فلسطيني أصيل"، معبرًا في الوقت نفسه عن اعتزازه وتقديره لحركة التضامن الجارية مع الشيخ وأسرته ووقوف المجموع الوطني معه وخاصة قادة الفصائل من حركة "فتح" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديموقراطية والتيار الإصلاحي وباقي الجبهات والقوى الفلسطينية.

واستمع رئيس الحركة خلال الاتصال إلى موقف أصيل وثابت من زوجة وأبناء الشيخ واعتزازهم بحركة "حماس" وحبهم لفلسطين ونقلوا عن الشيخ يوسف من سجنه أنه مطمئن وعلى يقين أن الله لن يضيعه وأسرته.

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