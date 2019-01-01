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حريق في غلاف غزة بالتزامن مع زيارة نتنياهو

الأربعاء 03 يوليو 2019 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريق في غلاف غزة بالتزامن مع زيارة نتنياهو


غزة / سما/

زعمت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، أن حريقا اندلع في غلاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وذكر موقع (حدشوت 24) العبري أن حريقا اندلع في المجلس الإقليمي "أشكول" بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

يذكر أن حريقا اندلع أمس في "كيبوتس بئيري" بغلاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة. وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" قال مساء اليوم الأربعاء أثناء زيارته لغلاف غزة، إنه يسعى لاستعادة الهدوء إلى غلاف غزة، وإلا فإنه لن يتردد في شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة على حد زعمه.

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