ادارة ترامب: تفاصيل جديدة من صفقة القرن الأسبوع المقبل والقيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ جسيما!

غزة / سما /

قال مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، "لقد بدأنا حوارًا مع العالم العربي حول مستقبل الفلسطينيين، وحول القيادة الفلسطينية لتحقيق هذا المستقبل، لكن القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ جسميًا لعدم حضورها مؤتمر البحرين".

وأضاف: "ستكون هناك نقطة مستقبلية سيكون خلالها تطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، حين ذاك سيكون الشرق الأوسط آمنًا ومستقرًا، كما سيتعزز اقتصاد دول المنطقة".

وأشار إلى أن الخطوات القادمة المتعلقة بصفقة القرن سيعلن عنها الأسبوع المقبل.

وأمس الثلاثاء، نشر المبعوث الامريكي جيسون جرنيبلات الشق الاقتصادي من صفقة العصر باللغة العربية والتي تم بحثها في مؤتمر المنامة بالعاصمة البحرينية.

واضاف جرينبلات في تغريدة على تويتر" :في الوقت الذي قاطعت فيه القيادة الفلسطينية، فإن الفلسطينيين والمنطقة مطالبون بفرصة للحكم على خطتنا الاقتصادية بأنفسهم".

ونشر المبعوث الامريكي النص الكامل للخطة الاقتصادية بعنوان "من السلام الى الازدهار .. رؤية جديدة للشعب الفلسطيني".