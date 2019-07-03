نتنياهو يصدر تعليماته للجيش.. الاستعداد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على استعداد جيش الاحتلال لشن عملية عسكرية في غزة "في حال اقتضت الضرورة" بالتوازي مع مساعي إعادة التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وكتب نتنياهو عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، أنه "عقد اليوم جلسة للمجلس الأمني المصغر في مقر قيادة فرقة غزة، حضرها قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد الفرقة".

وقال: "سيساتنا واضحة — نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه ولكن بموازاة ذلك نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر. هذه هي تعليماتي للجيش".