وزير التنمية يصادق على بدء تنفيذ مشروع التمكين الاجتماعي للأيتام وأسرهم

رام الله / سما /

صادق وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، على بدء تنفيذ مشروع التمكين الاجتماعي للأيتام وأسرهم، الذي تم الاتفاق عليه من خلال مذكرة تفاهم وقعت بين مجموعة "وافا" الدولية للتنمية وبناء القدرات- مكتب فلسطين، وجمعية الشفاء لرعاية مرضى السرطان في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مجدلاني برئيس مكتب مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات في فلسطين محيسن العطاونة، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، ظهر اليوم الأربعاء.

وأكد مجدلاني أهمية انضمام مؤسسة "وافا" للبوابة الالكترونية الموحدة للمساعدات الاجتماعية، والاستفادة من بيانات الوزارة الخاصة بالأيتام وأسرهم لتنفيذ المشروع، وتحقيق أوسع شريحة استهداف للمستفيدين من المشروع، بما يحقق النزاهة والشفافية والانصاف وعدم الازدواجية.

واوضح أن المشروع سيساهم في توفير الحماية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لأسر الأيتام في قطاع غزة، لتمكينها من العيش بكرامة من خلال تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، عبر الكفالات الشهرية للأيتام وأسرهم، التي تساهم في الحد من انتشار مرض السرطان والأمراض الأخرى.

وتابع أن المشروع ينسجم مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها التنموية بالعمل على تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة، خصوصاً في قطاع غزة الذي يعاني من الحصار، حيث يكتسب المشروع أهمية خاصة كونه موجها لصالح الأيتام والمصابين بمرض السرطان لتخفيف معاناتهم.