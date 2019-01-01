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"هيئة الأسرى": جهود قانونية مكثفة لإلغاء قرار "الإداري" بحق الأسير عز الدين

الأربعاء 03 يوليو 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": جهود قانونية مكثفة لإلغاء قرار "الإداري" بحق الأسير عز الدين


رام الله / سما /

 أفاد رئيس الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جواد بولس، بأن جهودا قانونية مكثفة تبذل لإلغاء قرار الإداري بحق الأسير جعفر عز الدين (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، والمضرب عن الطعام منذ 18 يوما، والذي يحتجز في عزل معتقل مجدو.

وأوضح بولس حسب بيان صحفي للهيئة، اليوم الأربعاء، أن الأسير عز الدين لجأ الى خيار الإضراب بعد قيام نيابة الاحتلال بتحويله للاعتقال الإداري، علما انه اعتقل يوم 19 يناير من العام الحالي، وحكم عليه بالسجن الفعلي بخمسة أشهر، وكان من المفترض ان يتم إطلاق صراحه يوم 16 من الشهر الماضي، ولكن قبل إنهاء حكمه بثلاثة أيام حول للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر.

وأضاف "اليوم كانت جلسة في محكمة عوفر العسكرية، حضرها الأسير عز الدين، الذي ظهر بوضع صحي صعب، حيث انخفض وزنه كثيرا، وكان يستند في المشي والحركة على شرطة المحكمة، وانه تم الطلب من النيابة بضرورة توضيح الاسباب التي ادت الى التعامل معه بهذه الطريقة، وتحويله للاعتقال الإداري".

يذكر ان الاسير عز الدين متزوج وأب لسبعة أبناء، وهو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، ويعد من قيادات الحركة الأسيرة الذين شاركوا في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

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