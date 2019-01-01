الشرطة: 230 الف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 629 مطلوبا الشهر الماضي

أريحا /سما/

تنقل أكثر من 230 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال شهر 6 الماضي، فيما أوقفت الشرطة 629 مطلوبا جنائياً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الشهر بلغ (111733) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (117536) شخصا ، وأن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة .

وأشارت، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (629) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (33) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (108) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .