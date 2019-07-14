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"الاقتصاد": فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية A1 و A2

الأربعاء 03 يوليو 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد": فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية A1 و A2


رام الله / سما /

 اعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية A1 و A2، لافتة الى ان تفاصيل السلع والكميات منشورة عبر موقع وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps

ودعت الوزارة الراغبين بالاستيراد التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني – المركز الرئيسي – مبنى المجمع الحكومي – رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات، علما بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 14/7/2019 وعليه لا تنظر اللجنة للطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ 

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