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لانشاء مختبر متفجرات في الضفة

بالصور والفيديو.. الشاباك يزعم: احباط محاولة لنقل خبير متفجرات تدرب على يد كتائب القسام من غزة الى الضفة

الأربعاء 03 يوليو 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور والفيديو.. الشاباك يزعم: احباط محاولة لنقل خبير متفجرات تدرب على يد كتائب القسام من غزة الى الضفة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، اليوم الاربعاء، نقلا عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، زعمه باحباط محاولة نقل خبير متفجرات من قطاع غزة الى الضفة الغربية تدرب على يد كتائب القسام لتجهيز مختبر لصناعة المتفجرات بهدف تنفيذ هجمات.

ووفقا لخبر عاجل اوردته صحيفة يديعوت احرنوت العبرية،  ان الشاباك كشف محاولة تهريب خبير متفجرات تم تدريبة من قبل كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس لمدة عام تقريباً لانشاء مختبر متفجرات في منطقة الضفة الغربية من أجل تصنيع عبوات ناسفة تستخدم في تنفيذ الهجمات ضد اسرائيل.

وبحسب الصحيفة العبرية، دخل خبير المتفجرات من غزة الى الضفة الغربية بتصريح إنساني للعلاج الطبي.

وأشار الجهاز إلى أنه اعتقل عددًا من الأشخاص بالضفة من نشطاء حماس كانوا على اتصال مع المعتقل الصباح.

ونشر جهاز المخابرات الإسرائيلي مقطع فيديو لشاب من عرابة قضاء جنين، تحدث فيه عن كيفية تعرّفه على الصباح والذي كان يتحدث معه عبر الهاتف قبل قدومه للضفة باسم "أنس". وهو اسم مستعار استخدمه في بداية عمله. كما ادعى الجهاز.

הותר לפרסום: שב"כ עצר מומחה חבלה של חמאס שנכנס מעזה לישראל בכיסוי הומניטארי@carmeldangor (צילום: תקשורת שב"כ) pic.twitter.com/TPOZHxWLcL

— כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2019
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