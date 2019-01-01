العمل الزراعي وحركة الفلاحين ينفذان جولة تضامنية لمزارعي الفخاري شرق خانيونس

خانيونس / سما /

نفذت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي جولة ميدانية للمزارعين والمزارعات في المناطق الشرقية الحدودية لمحافظة خانيونس، وشارك في الجولة الميدانية أعضاء من اللجان الزراعية وممثلين عن حركة طريق الفلاحين الفلسطينية. وتوجه المشاركون الى المزارعين في أراضيهم الواقعة في المنطقة الشرقية للفخاري، واستمعوا الى معاناة المزارعين، والصعوبات التي يواجهونها نتيجة سياسات الإحتلال الاسرائيلي المتمثلة بالإعتداءات المتكررة وعمليات اطلاق النار بالاضافة الى الأضرار الناجمة عن الحصار والظروف الاقتصادية التي يعانيها سكان قطاع غزة.

وطالب المزارعون العمل الزراعي وبقية المؤسسات للعمل على حل مشاكلهم المرتبطة بقلة المياه وملوحتها، غياب ضوابط وخطط زراعية تنظم طبيعة ونوعية الزراعة وكذلك عدم حماية المزارعين في مواسم الحصاد وعدم تحديد أسعار الخضار والمحاصيل والذي يتسبب بخسائر كبيرة لهم كما هو حاصل في الآونة الاخيرة، وحذر المزارعون ان استمرار هذا الواقع سيجبرهم وسيدفعهم للعزوف عن الزراعة وهجرة اراضيهم.

بدوره قال مدير الضغط والمناصرة في العمل الزراعي/ سعد الدين زيادة، أن العمل الزراعي لن يتخلى عن المزارعين وسيحاول بكل الإمكانيات للتخفيف عنهم والاستجابة لمطالبهم ولا سيما فيما يتعلق بتوفير مياه الري وتأهيل الأراضي، وعلى صعيد السياسات والخطط الوطنية وحماية المزارعين فقال زيادة: ان ذلك يحتاج الى تكاثف جميع المزارعين والمؤسسات والإتحادات ذات العلاقة للضغط على أصحاب القرار لاعتماد سياسات وخطط زراعية تتناسب وواقع وحال الزراعة والمياه في قطاع غزة وكذلك تبني قرارات لحماية المنتج والمحصول المحلي والوطني وتقديم الدعم للمزارعين والنهوض بواقعهم بالإضافة الى تفعيل صندوق الطواريء ودعم المزارعين.

والجدير بالذكر أن العمل الزراعي ينفذ مثل هذه الجولات واللقاءات بشكل دائم من خلال لجانه المنتشرة في كافة محافظات الوطن والتي من خلالها يتم الاطلاع على واقع المزارعين ومشاكلهم بهدف تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم والعمل على تحقيق ما يمكن منها. وذلك ياتي في اطار دعم وتعزيز وجود المزارعين في أراضيهم وتمكينهم من الوصول اليها ولمصادر رزقهم.