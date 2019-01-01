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النائب العام: انضمامنا لجمعية النواب العموم العرب علامة فارقة في تطور العمل القضائي

الأربعاء 03 يوليو 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب، إن انضمام النيابة العامة الفلسطينية لجمعية النواب العموم العرب، كعضو مؤسس، يعد علامة فارقة في تطور العمل القانوني والقضائي الفلسطيني العربي المشترك، خاصة في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية التي تعصف بالقضية الفلسطينية .

وقال المستشار الخطيب في كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال جمعية النواب العموم العرب، التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء، في القاهرة، بحضور النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، والنواب العموم، وممثلي الادعاء العام بالدول العربية، إن تعزيز وتفعيل علاقاتنا مع محيطنا العربي سيسهم في تذليل العقبات التي نواجهها في ملاحقة الجرائم العابرة للحدود كجرائم غسيل الأموال، وتمويل الارهاب، التي تهدد الأمن القومي لبلادنا .

وأكد أن النيابة العامة في فلسطين لن تألو جهدا في دعم وتطوير وتبادل الخبرات مع نيابات الدول الأعضاء في الجمعية وتحقيق الغاية التي نجتمع اليوم لأجلها، وقال: نسعى من خلال انضمامنا لجمعية النواب العموم العرب إلى تعزيز حضورنا الإقليمي والعربي الحاضر للقضية الفلسطينية منذ عقود.

ويبحث الاجتماع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاٍرهاب، وتدشين موقع إلكتروني للجمعية وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وشعار الجمعية والاشتراكات الخاصة بها، وسبل تعاون الجمعية مع الهيئات والجمعيات الأخرى كجمعية النواب العموم الأفارقة، ونقابة المحامين الأميركية، ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.

#النائب العام

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