  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية A1 و A2

الأربعاء 03 يوليو 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية A1  و A2، لافتة الى  ان تفاصيل السلع والكميات  منشورة عبر موقع وزارة الاقتصاد الوطني  www.mne.gov.ps

ودعت الوزارة الراغبين بالاستيراد التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني – المركز الرئيسي – مبنى المجمع الحكومي – رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات، علما بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 14/7/2019 وعليه لا تنظر اللجنة للطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .

#وزارة الاقتصاد

الأكثر قراءة اليوم

سمير المشهراوي لـ "حسن يوسف": إرادتك أصلب من خساسة دولتهم!

للمرة الاولى.. ادارة ترامب تنشر النص الكامل لصفقة القرن

قناة عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لتخفيف الازمة المالية للسلطة.. 200 مليون شيكل شهريًا

موقع عبري يتحدث عن خطة حزب الله السرية لـ"غزو إسرائيل" ومهمة أعضاء وحدة "رضوان" بالهجوم

وسط تخوفات من فشل التفاهمات.. والا العبري يكشف عن موعد وصول الوفد المصري الى "اسرائيل"

بالصور.. مخططات هندسية لمدينة رياضية ستقام في قطاع غزة

غزة: 6 إصابات في شجارٍ عائليٍّ في حي التفاح

الأخبار الرئيسية

الشاباك

بالصور والفيديو.. الشاباك يزعم: احباط محاولة لنقل خبير متفجرات تدرب على يد كتائب القسام من غزة الى الضفة

المالية تعلن عن صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة غدا بهذه النسبة..

صحيفة: لهذا السبب.. حركة فتح ترفض الورقة المصرية بخصوص المصالحة الفلسطينية

قسام

موقع عبري عن صواريخ حماس التجريبية: إذا لم تتقدموا في التهدئة سنتوجه للتصعيد

نقيب الصيادين بغزة: الاحتلال يفرج عن دفعة من القوارب المحتجزة اليوم ضمن التفاهمات