الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية A1 و A2

رام الله / سما /

اعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية A1 و A2، لافتة الى ان تفاصيل السلع والكميات منشورة عبر موقع وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps

ودعت الوزارة الراغبين بالاستيراد التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني – المركز الرئيسي – مبنى المجمع الحكومي – رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات، علما بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 14/7/2019 وعليه لا تنظر اللجنة للطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .