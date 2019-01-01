بعثة الكويت تطلع رئيس الوزراء على تفاصيل التعاقد مع 300 معلم فلسطيني

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، بعثة وزارة التربية والتعليم الكويتية، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد عبد الرحمن الغيص.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة البعثة إلى فلسطين، مؤكدا أهميتها لما في ذلك من دعم لشعبنا وتضامن مع قضيتنا، خاصة في ظل الظروف الصعبة جراء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين فلسطين والكويت.

وقال اشتية: "أنقل خالص التحيات لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، على موقفها النبيل والشجاع بعدم ذهابها ومشاركتها في ورشة البحرين، رغم كل الضغوطات التي تعرضت لها، فهذا موقف عروبي ووطني سيسجله التاريخ".

وأطلع البعثة على توجهات الحكومة لمعالجة قضايا التعليم وتطويره، مشيرا إلى أنها مبنية على استراتيجية الانتقال من التعليم الى التعلم، منوها إلى أن المعلم الفلسطيني سفير لوطنه أينما كان.

من جانبه، أطلع الغيص رئيس الوزراء على تفاصيل وآلية التعاقد مع المعلمين، الذين بلغ عددهم لهذا العام 300 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات، مشيدا بمهنية المعلم الفلسطيني وإخلاصه مؤكدا السعي لزيادة العدد بالمستقبل.

وكذلك نقل الوفد تحيات القيادة والشعب الكويتيين، وأعرب عن شكره وتقديره لفلسطين على حفاوة الاستقبال.