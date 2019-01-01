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بعد تحذيرات الأرصاد الجوية... الغبار يضرب الكويت

الأربعاء 03 يوليو 2019 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تحذيرات الأرصاد الجوية... الغبار يضرب الكويت


الكويت /سما/

شهدت مدينة الكويت صباح اليوم الأربعاء، رياحا نشطة تراوحت سرعتها بين 55 و60 كم في الساعة.

وحملت الرياح الغبار الكثيف، وانخفضت معها الرؤية الأفقية، وذلك حسبما توقعت إدارة الأرصاد الجوية، بالإدارة العامة للطيران المدني، وفقا لصحيفة "الانباء" الكويتية.

​وصرح رئيس قسم التنبؤات الملاحية، قائلا "إن خرائط الطقس والنماذج العددية التابعة للطيران المدني تظهر تأثر البلاد اليوم وخلال الأيام المقبلة نشاط الرياح الشمالية الغربية والمتوقع أن تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار قد تنخفض معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر خصوصا على المناطق المكشوفة".

​وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال 72 ساعة القادمة ما بين 44 و48 درجة مئوية والصغرى ما بين 30 و34 درجة مئوية ليكون الطقس بصفة عامة حارا إلى شديد الحرارة نهارا وحارا نسبيا خلال ساعات الليل".

وأضاف أن مرتادي البحر عليهم توخي الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الى أكثر من 6 أقدام كذلك قائدي المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة (السافي).

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