شروط فرانك لامبارد قبل الموافقة على تدريب تشيلسي

وكالات / سما /

استعرض المدرب فرانك لامبارد عدد من الشروط قبل الموافقة على توقيع عقد مع نادي تشيلسي الإنجليزي حسبما ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يعلن تشيلسي عن تعيين لامبارد في منصب المدير الفني خلال هذا الأسبوع ، فيما يتم الحديث بأن الإعلان الرسمي عن اتمام الصفقة سيتم في فترة ما بعد ظهر يوم الخميس.

ودخل فريق البلوز في مسألة التفاصيل الدقيقة مع فرانك لامبارد من حيث الصلاحيات الممنوحة له خلال الفترة التي سيقود بها الفريق الأول خلال مدة عقده بما في ذلك التعاقدات.

وحصل فرانك لامبارد على الضوء الأخضر من جانب نادي ديربي كاونتي للتفاوض مع تشيلسي يوم الإثنين الماضي ، وذلك من أجل استكمال المفاوضات الجارية حالياً مع تشيلسي.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن المدرب البالغ من العمر 41 عاماً دخل في محادثات نهائية مع مسؤولي تشيلسي حول التعاقدات بعد انتهاء العقوبة المفروضة من جانب الفيفا.

وأشارت هذه المصادر أن المدرب الإنجليزي يريد أن يعلم مقدار الأموال التي ستتاح له بعد رفع حظر تسجيل اللاعبين في صيف 2020 ، وإذا ما كانت لديه اليد العليا في أي صفقة يريدها.