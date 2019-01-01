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مصرع شابين من بير هداج في حادث طرق بالنقب

الأربعاء 03 يوليو 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شابين من بير هداج في حادث طرق بالنقب


النقب /سما/

لقي شابان من قرية بير هداج (20 عاما) مصرعيهما وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع 40 قرب المنطقة الصناعية "رمات بيكاع" بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي بالنقب أنه تلقى بلاغًا الساعة 11:14 حول حادث طرق مروع وقع بين سيارة وشاحنة، قرب المنطقة الصناعية "رمات بيكاع"، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين وعددهم 3 بينهم اثنان بجراح خطيرة جدا وهما عالقان في السيارة والمصاب الثالث وصفت جراحه بالخطيرة بعد أن تمّ إخراجه من السيارة وهو ليس بكامل وعيه، وأعلنت وفاة اثنين من المصابين في وقت لاحق.

ونقل طاقم طبي المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن 44 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2019، وبلغ عدد الضحايا الإجمالي 159 ضحية بينهم 16 ضحية في الأسبوعين الأخيرين.

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