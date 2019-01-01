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المالية تعلن عن صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة غدا بهذه النسبة..

الأربعاء 03 يوليو 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية تعلن عن صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة غدا بهذه النسبة..


رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء،  أن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر 6/2019 سيكون يوم غد الخميس الموافق 04/ 07 / 2019 عبر البنوك.

وأكدت الوزارة أنه بناءً على توجيهات الرئيس والقرارات المعتمدة من الحكومة والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتساب الرواتب لجميع موظفي الدولة، حيث ستصرف رواتب شهر حزيران على النحو التالي:

• صرف كامل مخصصات الجرحى واسر الشهداء والاسرى والاسرى المحررين في جميع محافظات الوطن.

• صرف ما نسبته 60% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بحد ادنى 2000 شيكل لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة.

• صرف كامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء حسب الاصول.

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