فشل المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

صرح مسئولون لبنانيون كبار اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يعلن الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان، الدبلوماسي ديفيد سوترفيلد، فشل الوساطة بين الجانبين في المفاوضات المتعلقة بتحديد الحدود مع إسرائيل "بسبب الموقف اللبناني".

يأتي ذلك بعد معارضة تل ابيب للشروط التي وضعتها بيروت لبدء المفاوضات. حسب صحيفة اسرائيل هيوم.

وقبل أسبوعين ، قال وزير الدفاع اللبناني إلياس أبو صعب حول هذا الموضوع، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "نحن لسنا على استعداد للتخلي عن أي جزء من حدودنا ، سواء كان ذلك على الأرض أو في البحر ، لكننا منفتحون على مفاوضات لوضع علامات على الحدود."

منذ شهر ونصف ، ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية عن تقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان.

وذكرت التقارير ، من بين أمور أخرى ، أنه لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى مناقشتها وأن الجانب اللبناني ينتظر ردود الفعل الإسرائيلية.