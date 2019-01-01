إليسا: أتمنى عودة اللاجئين لبلادهم

وكالات / سما /

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن أملها في أن يعود اللاجئون السوريون والفلسطينيون إلى بلادهم، وذلك على خلفية الأزمة التي يعيشها لبنان.

قالت الفنانة اللبنانية، في لقاء تلفزيوني، "أنا أتمنى أن يرجع اللاجئون لبلادهم، فأنا مع حق العودة إذا كان للفلسطينيين أو السوريين".

وتابعت إليسا "لبنان لم يعد يتحمل كمية الناس الموجودة"، مشيرة إلى أن فرص الوظائف تذهب للاجئين على حساب اللبنانيين.

وأضافت "أكيد سأكون في صف بلدي، على الرغم من أنني أحترم جدا الشعب السوري واللاجئين، لكنني أتمنى أن يعودا لبلادهم لأنها بحاجة إليهم أكثر من لبنان".