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الشرطة تقبض على شخص بحوزته نقود مزيفة في قلقيلية

الأربعاء 03 يوليو 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص بحوزته نقود مزيفة في قلقيلية


قلقيلية / سما /

قبضت الشرطة اليوم على شخص بتهمة حيازة و تداول نقود مزيفة في مدينة قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة , أنه و بناء على معلومات وصلت إلى إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية حول تواجد شخص مطلوب للشرطة بالقرب من مشفى درويش نزال الحكومي ،على الفور  تحركت قوة من المباحث العامة إلى المكان و ألقت القبض على الشخص المشتبه به  و هو من محافظة قلقيلية ، حيث تبين حيازته على هوية مزورة ، و بتفتيش مركبته  اصولا تم ضبط (39) ورقة نقدية مزورة من فئة المئة دولار.

وأكدت ، أنه تم توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات تمهيداً لتحويله للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصولا .

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