ريال مدريد يقدم عرضاً مغرياً يتضمن بيل لضم بوجبا

وكالات / سما /

ترغب إدارة نادي ريال مدريد في إقحام المهاجم الويلزي جاريث بيل والتخلص منه في صفقة النجم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.

ويستعد بول بوجبا للعودة إلى تدريبات مانشستر يونايتد يوم الجمعة القادمة ، وذلك عقب السفر إلى أستراليا يوم الخميس من أجل بدء الموسم الجديد وخوض المباريات الودية استعداداً لبطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي بعد فشل “الشياطين الحمر” في حجز مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ، حيث يقضي اللاعب ساعاته الأخيرة في نيويورك مكان إجازته ، حيث يشارك أيضاً في حملة للشركة الراعية له.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن بوجبا يحاول إقناع ناديه بالتفاوض على رحيله إلى ريال مدريد ، حيث أن مانشتر يونايتد رفض الجلوس مع وكيل أعماله مينو رايولا.

وبالنسبة لريال مدريد فإنه جاهز للتفاوض من خلال إقحام الويلز جاريث بيل في الصفقة ، إلا أن اليونايتد لا يريد التفاوض حتى هذه اللحظة.

وأكد برنامج “إل تشيرينجيتو” الإسباني التلفزيوني أن عرض ريال مدريد يتضمن 80 مليون يورو بالإضافة للاعب الويلزي.

وفي سياق متصل تؤكد صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن الصفقة قد تتم في غضون أسبوعين ، لكن هنالك مشكلة تتعلق براتب بيل الذي يبلغ 500 ألف جنيه في الأسبوع الواحد.

وسيبدأ بوجبا العمل بعد عودته للفريق بإقناع المدرب سولشاير وإدارة النادي بالانتقال إلى ريال مدريد.