غرامة مالية بملايين الشواكل لفندق فلسطيني بمدينة القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

تسلّمت ادارة فندق الامبريال بالقدس المحتلة دعوة تطالبها بإخلاء الفندق خلال شهر ودفع غرامة مالية تقدّر بعشرة ملايين شيكل بدل استخدام الفندق طيلة السبعين عاما الماضية.

وأفادت اذاعة صوت فلسطين، بان عائلة الدجاني التي تدير الفندق منذ عام 1949 تسلمت دعوة من محامي جمعية عاطيرت كوهانيم الاستيطانية بإخلاء الفندق خلال ثلاثين يوما ودفع عشرة ملايين شيكل بدل استخدام الفندق منذ تلك الفترة...

واوضحت الاذاعة، ان مدير الفندق ابو الوليد الدجاني سيتوجه الى المحكمة مرة اخرى مشيرا الى ان ادارة الفندق طالبت بمساعدتها بتوفير طاقم من المحامين الخبراء لمنع السيطرة على هذا الفندق وفندق اخر وهو فندق البتراء الذي تحاول الجمعية الاستيطانية السيطرة عليه.