لليوم الثالث الاحتجاجات تتواصل.. وتوقعات باغلاق بن غوريون والتظاهر امام مقر نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

تتاهب اسرائيل ليوم اخر من الاحتجاج، ومن المتوقع أن يصل المحتجون الاثيوبيون على مقتل اثيوبي برصاص شرطي اسرائيلي قبل يومين إلى مقر رئيس الوزراء. ومطار اللد "بن غوريون".

وتستعد الشرطة الاسرائيلية ليوم آخر من أعمال العنف بعد أن أعلن منظمو الاحتجاج أنهم يعتزمون تصعيد نضالهم هذه المرة لإغلاق مطار بن غوريون والوصول إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وقالت الشرطة "في اليومين الماضيين شهدنا أعمال عنف شديدة من جانب المتظاهرين اسفرت عن اصاقبة 100 شرطي بجروح وتخريب سيارات تابعة للشرطة وأضافت"سنعمل بقوة على وقف العنف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لنا ، لمنع المزيد من الأضرار واستعادة النظام".وشارك امس مئات الإسرائيليين من أصول اثيوبية خلال ساعات النهار والليل بمظاهرات في 12 موقعا في جميع انحاء إسرائيل .

وسيعقد نتنياهو اجتماعا الليلة للجنة الوزارية لتعزيز دمج الاثيوبيين في المجتمع الإسرائيلي وفقا للمواقع العبرية.

وتظاهر المحتجون، بقيادة نشطاء من الأقلية الإثيوبية ضد التمييز المنهجي من قبل الشرطة تجاه الأقلية بعد أن أطلق شرطي خارج الخدمة النار على الإسرائيلي الإثيوبي سليمان تيكا، البالغ من العمر 18 عاماً، وقتله في إحدى ضواحي حيفا يوم الأحد.

وبدأ اليهود الإثيوبيون في الوصول إلى إسرائيل بأعداد كبيرة في سبعينيات القرن العشرين، ونُقل الكثير منهم جوّاً إلى إسرائيل في عمليات سرية في الثمانينيات والتسعينيات خلال فترات الاضطرابات.

ويقدر عدد الإثيوبيين في إسرائيل اليوم بحوالي 150 ألفاً، أي حوالي 2% من سكان البلاد، وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.