أردان يطلب من النائب العام منع جبارين من المشاركة بمؤتمر في لندن

القدس المحتلة / سما /

طلب جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، من النائب العام الإسرائيلي منع يوسف جبارين النائب العربي في الكنيست من السفر إلى لندن للمشاركة في مؤتمر مناهض لإسرائيل.

وبحسب موقع مجلة ماكور ريشون العبرية، فإن جبارين يعتزم المشاركة في المؤتمر الذي تموّله منظمة ميدل إيست مونيتور وهي منظمة مراقبة صحفية تركز على الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتتهمها إسرائيل بدعم حركة المقاطعة الدولية، وترويج تقارير إخبارية لخدمة حماس والإخوان المسلمين.

ووفقا للموقع، فإن أردان طلب من النائب العام بناءً على لوائح الكنيست فحص هذه المشاركة لمنع جبارين من السفر.

وأشار الموقع إلى أن المؤتمر من المقرر أن يحضره عدد من النشطاء اليساريين الإسرائيليين بينهم الصحفي جدعون ليفي.