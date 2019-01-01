وفاة عزت أبو عوف تضع شقيقته مها في هذه الورطة!

وكالات / سما /

بعد وفاة شقيقها الممثل عزت أبو عوف وقعت الممثلة المصرية مها أبو عوف ​ في أزمة ، وذلك بسبب مشاركتها في مسرحية “3 أيام في الساحل” إلى جانب الممثل محمد هنيدي​ والتي من المقرر ان تعرض قريباً في مدينة جدة السعودية.

وكان توجه فريق عمل المسرحية يوم الاحد الماضي إلى السعودية، والمقرّر عرضها من 3 إلى 6 تموز/يوليو الجاري، ولكن بوفاة شقيقها توجب على مها العودة إلى مصر لتكون بجوار عائلتها لتقبل التعازي.

ويشار إلى أن دور مها في المسرحية أساسي ولا يمكن الإستغناء عنه، كما أنه من الصعوبة إستبدالها بممثلة ثانية لتقوم بدورها حيث انه من المستحيل اللحاق بتدريبها في يوم واحد.