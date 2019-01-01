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فيديو.. امرأة تفقد 270 كيلوغراما من وزنها وتحقق حلمها بالمشي مجددا

الأربعاء 03 يوليو 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. امرأة تفقد 270 كيلوغراما من وزنها وتحقق حلمها بالمشي مجددا


وكالات / سما /

حققت المواطنة الأمريكية، ميلا كلارك، حلمها بالمشي والوقوف على قدميها مجددا بعد أن فقدت 270 كلغ من وزنها الزائد.

وكانت ميلا التي تبلغ من العمر 51 سنة حاليا، تزن 340 كلغ، ولمدة 3 سنوات كانت عاجزة عن الخروج من منزلها، أو الحركة أو النهوض من فراشها بشكل مستقل، وكانت تعاني من أورام لمفية خطيرة نتيجة الوزن الزائد، بحسب موقع LADbible.

وبعد أن سمعت المرأة بتحدي خسارة الوزن الذي يشارك فيه الناس عبر برنامج My 600lb Life على قناة TLC قررت المشاركة هي أيضا، وبالفعل بدأت بخسارة وزنها تدريجيا.

وتمكنت كلارك من خسارة 50 كلغ من وزنها في المرحلة الأولى من برنامج التنحيف، بفضل نظام غذائي خاص وضعه لها الأطباء، وبعدها خضعت لعمليات جراحية لإزالة الأورام اللمفية من جسدها، وبعض العمليات الأخرى لإزالة الدهون والجلد المترهل، وبعد 3 سنوات من اتباع الحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية تمكنت المرأة اليوم من الوصول إلى وزن 70 كلغ.

#امرأة

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