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القبض ألماني ينقل 41 كيسا من الكوكايين في معدته

الأربعاء 03 يوليو 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القبض ألماني ينقل 41 كيسا من الكوكايين في معدته


وكالات / سما /

ألقي القبض على شخص ينقل المخدرات ويحمل في معدته 41 كيسا من الكوكايين في قطار متجه من هامبورج شمالي ألمانيا إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وأعلن مكتب الجمارك في مدينة كيل أقصى شمالى ألمانيا أمس الثلاثاء أن الرجل كان يعتزم السفر من أمستردام إلى الدنمارك.

وقام ضباط الجمارك بتفتيش الرجل في بلدة جروسنبروده بالبر الرئيسي الألماني قبيل عبور القطار إلى جزيرة فيهمارن البلطيقية في طريقه إلى الدنمارك.

وفي حقيبة سفر الرجل (33 عاما)، كان هناك 58 كيسا صغيرا مضغوطا من الكوكايين، كل منها بحجم بيضة الحمام، ويزن 10 جرامات تقريبا.

حاول الرجل الفرار دون جدوى، وعض رسغ أحد رجال الجمارك .

واعترف الرجل في وقت لاحق بأنه ابتلع أكياس الكوكايين لنقلها.

وفي قسم الطوارئ في المستشفى الجامعي بمدينة لوبيك القريبة، قام الرجل بإخراج 41 كيسا وهو تحت المراقبة، وكان كل منها يحتوي أيضا على نحو 10 جرامات من الكوكايين.

وبشكل إجمالي، بلغت كمية الكوكايين المضبوطة في حقيبة سفر الرجل وأمعائه كيلوجرام واحد تقريبا.

وأصدرت محكمة لوبيك الجزئية في 24 حزيران/يونيو الماضي، بعد يوم واحد من القبض على الرجل، أمرا باحتجازه إلى حين المحاكمة. وتم نقل الرجل إلى سجن لوبيك.

#ألماني #الكوكايين

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