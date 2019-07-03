  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سياسة اسرائيل تسمح لحماس ببناء قوتها

موقع عبري عن صواريخ حماس التجريبية: إذا لم تتقدموا في التهدئة سنتوجه للتصعيد

الأربعاء 03 يوليو 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري عن صواريخ حماس التجريبية: إذا لم تتقدموا في التهدئة سنتوجه للتصعيد


غزة / سما /

 موقع "واللا نيوز" العبري الأربعاء، إنّ رسالة حماس من الصواريخ التجريبية التي أطلقتها صباحاً نحو البحر هي: إذا لم تتقدموا في التهدئة، سنتوجه للتصعيد.

وأضاف أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري في تغريدة له عبر تويتر، أنّ رسالة حماس واضحة، بعد إطلاق أكثر من 10 صواريخ  تجريبية تجاه البحر، حيثُ تسببت بحالة هلع في صفوف سكان البلدات المحاذية لغزة، إثر انطلاق صافرات الإنذار في بلدة سيديروت.

وأوضح، أنّ "حماس تستمر في التطور، فقد أجرت تجربة صاروخية في الساعة الأخيرة نحو البحر، فالصواريخ لديها لا تصدأ، عددها بغزة في ازدياد".

وأشار متهكماً،  "السياسة الإسرائيلية تسمح لحماس ليس فقط بالتطور بل لبناء قوتها".

צפו. ככה נראה שיגור רקטה ל 'ניסוי' מרצועת עזה אל הים. המסר של החמאס ברור : אם לא תקדמו הסדרה פנינו לעימות.. pic.twitter.com/JER01E7MR6

— amir bohbot (@amirbohbot) July 3, 2019

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي: هذا هو الحل الوحيد للتغلب على حماس وأمريكا تتحدث عن استبدال القيادة الفلسطينية

سمير المشهراوي لـ "حسن يوسف": إرادتك أصلب من خساسة دولتهم!

للمرة الاولى.. ادارة ترامب تنشر النص الكامل لصفقة القرن

موقع عبري يتحدث عن خطة حزب الله السرية لـ"غزو إسرائيل" ومهمة أعضاء وحدة "رضوان" بالهجوم

بالصور.. مخططات هندسية لمدينة رياضية ستقام في قطاع غزة

غزة: 6 إصابات في شجارٍ عائليٍّ في حي التفاح

صحيفة عبرية حول مطرقة فريدمان: واشنطن لم تعد وسيطًا عادلًا وانفصلت عن الواقع

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهاجم القيادة ويشكر البحرين.. تحتجز ازدهار الشعب الفلسطيني كرهينة

الوفد المصري

وسط تخوفات من فشل التفاهمات.. والا العبري يكشف عن موعد وصول الوفد المصري الى "اسرائيل"

حزب الله

موقع عبري يتحدث عن خطة حزب الله السرية لـ"غزو إسرائيل" ومهمة أعضاء وحدة "رضوان" بالهجوم

قناة عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لتخفيف الازمة المالية للسلطة.. 200 مليون شيكل شهريًا

ديفيد فريدمان، أثناء افتتاح نفق الحجيج التهويدي بالقدس

صحيفة عبرية حول مطرقة فريدمان: واشنطن لم تعد وسيطًا عادلًا وانفصلت عن الواقع