موقع عبري عن صواريخ حماس التجريبية: إذا لم تتقدموا في التهدئة سنتوجه للتصعيد

غزة / سما /

موقع "واللا نيوز" العبري الأربعاء، إنّ رسالة حماس من الصواريخ التجريبية التي أطلقتها صباحاً نحو البحر هي: إذا لم تتقدموا في التهدئة، سنتوجه للتصعيد.

وأضاف أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري في تغريدة له عبر تويتر، أنّ رسالة حماس واضحة، بعد إطلاق أكثر من 10 صواريخ تجريبية تجاه البحر، حيثُ تسببت بحالة هلع في صفوف سكان البلدات المحاذية لغزة، إثر انطلاق صافرات الإنذار في بلدة سيديروت.

وأوضح، أنّ "حماس تستمر في التطور، فقد أجرت تجربة صاروخية في الساعة الأخيرة نحو البحر، فالصواريخ لديها لا تصدأ، عددها بغزة في ازدياد".

وأشار متهكماً، "السياسة الإسرائيلية تسمح لحماس ليس فقط بالتطور بل لبناء قوتها".