كيف تحصل على سلطة صحية؟

وكالات / سما /

رغم كونها مليئة بالمغذيات فهي منخفضة السعرات الحرارية. إنها السلطة الطعام الأكثر صحية. خصوصا في المساء، السلطة الممزوجة بطريقة جيدة هي الطريق الأمثل لإنهاء يومك، بحسب الخبراء.

أوراق السلطة منخفضة السعرات الحرارية بشكل كبير، نظرا لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من المياه، بحسب مركز التغذية الألماني. إلى جانب أن مظهرها وحجمها فقط سوف يترك لديك شعورا بالامتلاء، فهي مثالية لأي شخص يراقب وزنه.

ولكن إذا ما أراد المرء الحصول على أفضل ما في السلطة فيما يتعلق بالقيمة الغذائية، هناك قاعدة أساسية وهي كلما كانت ملونة كانت أفضل.

وسبب ذلك هو أن الفواكه والخضروات ذات الألوان المختلفة تحتوي على عناصر غذائية متنوعة. فبعضها يحتوي على مواد يمكن أن تساعد مثلا في الوقاية من الأمراض الوعائية القلبية، وأخرى تحتوي على فيتامينات متنوعة وحمض الفوليك والمعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم.

ويشار إلى أن الخضروات من عائلة الشيكوريا- الشيكوريا والفجل والهندباء- غنية على نحو خاص بالعناصر الغذائية. ومذاقها لاذع عندما تؤكل بمفردها ولكنه يتحسن عند إضافة صوص جيد مصنوع من الزبادي أو الزيت والخل.