الاحتلال يهدم متنزهاً وآبارا ويقتلع اشجارا من محمية طبيعة شرق يطا

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، متنزها وآبار مياه، واقتلعت أشجارا من محمية طبيعة في قريتي خشم الدرج وأم الخير شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

وأكد رئيس مجلس قروي قرية خشم الدرج ابراهيم عيد الهذالين، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة وهدمت متنزهاً للأطفال، وآبار مياه، واقتلعت اشجارا حرجية من المحمية، بحجة أنها منطقة "تدريبات عسكرية".

يذكر أن منطقة شرق يطا ومسافرها تعاني من هجمة شرسة على أراضي وممتلكات المواطنين من قبل الاحتلال والمستوطنين لغرض التوسع الاستيطاني وترحيل المواطنين عن أراضيهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، عددا من المحال التجارية والمنازل في بلدة يطا، ونصبت حاجزا على مدخل بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية ، ان قوات الاحتلال اقتحمت وسط بلدة يطا، وفتشت محال تجارية ومحددة لعائلة اليتيم، كما وفتشت عددا من منازل المواطنين عرف من بين أصحابها خالد منسي، كما واستولت كاميرات واجهزة تسجيلها.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة الظاهرية، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية في تلك المنطقة.