اتحاد ألعاب القوى يختتم سباق الجري على الرمال

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اختتم الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى, سباق الجري على الرمال, الذي جرى على شاطئ بحر بيت لاهيا شمال القطاع, ضمن فعاليات الأسبوع الأولمبي الرياضي.

وحضر منافسات السباق, الذي شارك فيه أكثر من 200 عداء وعداءة, كل من د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعصام قشطة عضو المكتب التنفيذي، ومحمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية، وتامر العبسي نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى, وإسماعيل مطر عضو اتحاد كرة القدم.

وفيما يلي نتائج السباق للفئات المختلفة:

أولا: 1 كم فتيات:

1- سماح السعادنة (بيت لاهيا).

2- إسلام بريكة (بيت لاهيا).

3- بشرى سلمان (بيت لاهيا).

4- نور العبيد (بيت لاهيا).

5- شهد كتكت (بيت لاهيا).

6- رهف العامودي (بيت لاهيا).

7- منة الله حمودة (بيت لاهيا).

8- لانا القرام (تشامبيونز).

9- أمنية المصري (بيت لاهيا).

10- لينا القرم (تشامبيونز).

ثانيا: 2 كم براعم تحت "15 عاما":

1- أحمد الغلبان (الموهوبين – خانيونس).

2- محمد الجاروشة (مركز غزة).

3- تامر القاعود (مركز غزة).

4- محمود السبع (مركز خانيونس).

5- مالك اللوح (دير البلح).

6- مصعب المصري (بيت لاهيا).

7- يوسف بريكة (بيت لاهيا).

8- علاء العمق (خانيونس).

9- خليل المصري (بيت حانون).

10- محمد بريك (بيت لاهيا).

ثالثا: 3 كم ناشئين "تحت 17 عاما":

1- سامح القرا (خانيونس).

2- حذيفة علي (بيت لاهيا).

3- محمد الأشقر (غزة).

4- محمد الشنباري (بيت حانون الأهلي).

5- هاني عبيد (شباب جباليا).

6- نعيم عباس (شباب بيت لاهيا).

7- شريف وهدان (أهلي بيت لاهيا).

8- محمد النجار (شباب جباليا).

9- يوسف سلمان (شباب بيت لاهيا).

10- مهند المدهون (شباب بيت لاهيا).