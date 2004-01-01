10 انتصارات بختام الجولة الثانية لبطولة الناشئين

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حققت أندية الجزيرة وأكاديمية تشامبيونز وأكاديمية الوحدة وخدمات النصيرات والهلال وخدمات جباليا وخدمات دير البلح وشباب معن واتحاد خانيونس وشباب خانيونس الفوز, في ختام منافسات الجولة الثانية من بطولة الناشئين مواليد "2004 فما فوق".

وفي فرع "غزة والشمال", تفوق الجزيرة على الزيتون (2-1), وأكاديمية تشامبيونز على بيت لاهيا (1-0) ضمن المجموعة الثانية, أما في المجموعة الثالثة, فقد انتصرت أكاديمية الوحدة على بيت حانون الرياضي (1-0), وفاز خدمات النصيرات على المشتل (4-2).

وضمن المجموعة الخامسة, سحق الهلال نظيره الوفاق (3-0), وفاز خدمات جباليا على منافسه غزة الرياضي (3-1).

وفي فرع "الوسطى والجنوب", تفوق خدمات دير البلح على الرباط (3-1), لحساب المجموعة الأولى, في حين انتصر شباب معن على أكاديمية الهدف (2-0), ضمن المجموعة الرابعة.

وفي المجموعة الخامسة, اكتسح اتحاد خانيونس منافسه الأقصى (6-0), وفاز شباب خانيونس على شباب الزوايدة (1-0).