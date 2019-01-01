  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نيمار يُلغي فكرة التمرد ويتخذ قراراً جديداً

الأربعاء 03 يوليو 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يُلغي فكرة التمرد ويتخذ قراراً جديداً


وكالات / سما /

ينوي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلغاء فكرة التمرد علىالنادي الفرنسي، حيث اتخذ راقص السامبا قراراً جديداً حتى يُفرش طريق العودة إلىبرشلونة، بالورود.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نيمار سيعود إلى حديقة الأمراء في الأسبوع القادم، حتى يشارك في تحضيرات باريس سان جيرمان للموسم الجديد، ولكن في الوقت نفسه، يصر اللاعب على العودة إلى الفريق الكتالوني.

ولا يريد نيمار أن يرفع راية التمرد والعصيان على باريس سان جيرمان، لأنه يدرك جيداً أن دخوله في حرب حامية الوطيس مع إدارة النادي لن تخدم مصالحه، ولن تساعده على الرحيل بسهولة.

وفي هذا الصدد، قالت محطة (أوندا سيرو): “نيمار يريد بدء التحضيرات مع باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل، لأنه لا يريد أن يخلق مشاكل مع إدارة ناديه، من أجل سهولة خروجه، والبارسا يعرف أن المفاوضات طويلة”.

ويبدو أن هناك انقساماً داخل أروقة برشلونة بشأن عودة نيمار، سواء بين المسؤولين أو حتى الجماهير، ففئة ترغب في استعادة اللاعب، لا سيما مع فشل تعويضه، وأخرى تقف حجر عثرة أمام هذه الخطوة.

#نيمار دا سيلفا

الأكثر قراءة اليوم

سمير المشهراوي لـ "حسن يوسف": إرادتك أصلب من خساسة دولتهم!

للمرة الاولى.. ادارة ترامب تنشر النص الكامل لصفقة القرن

موقع عبري يتحدث عن خطة حزب الله السرية لـ"غزو إسرائيل" ومهمة أعضاء وحدة "رضوان" بالهجوم

بالصور.. مخططات هندسية لمدينة رياضية ستقام في قطاع غزة

غزة: 6 إصابات في شجارٍ عائليٍّ في حي التفاح

صحيفة عبرية حول مطرقة فريدمان: واشنطن لم تعد وسيطًا عادلًا وانفصلت عن الواقع

بالصور.. زين عبيد نجم "ذا فويس كيدز" بعد أن خسر 30 كيلوغراماً من وزنه!

الأخبار الرئيسية

قسام

موقع عبري عن صواريخ حماس التجريبية: إذا لم تتقدموا في التهدئة سنتوجه للتصعيد

نتنياهو يهاجم القيادة ويشكر البحرين.. تحتجز ازدهار الشعب الفلسطيني كرهينة

الوفد المصري

وسط تخوفات من فشل التفاهمات.. والا العبري يكشف عن موعد وصول الوفد المصري الى "اسرائيل"

حزب الله

موقع عبري يتحدث عن خطة حزب الله السرية لـ"غزو إسرائيل" ومهمة أعضاء وحدة "رضوان" بالهجوم

قناة عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لتخفيف الازمة المالية للسلطة.. 200 مليون شيكل شهريًا