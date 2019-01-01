نيمار يُلغي فكرة التمرد ويتخذ قراراً جديداً

وكالات / سما /

ينوي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلغاء فكرة التمرد علىالنادي الفرنسي، حيث اتخذ راقص السامبا قراراً جديداً حتى يُفرش طريق العودة إلىبرشلونة، بالورود.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نيمار سيعود إلى حديقة الأمراء في الأسبوع القادم، حتى يشارك في تحضيرات باريس سان جيرمان للموسم الجديد، ولكن في الوقت نفسه، يصر اللاعب على العودة إلى الفريق الكتالوني.

ولا يريد نيمار أن يرفع راية التمرد والعصيان على باريس سان جيرمان، لأنه يدرك جيداً أن دخوله في حرب حامية الوطيس مع إدارة النادي لن تخدم مصالحه، ولن تساعده على الرحيل بسهولة.

وفي هذا الصدد، قالت محطة (أوندا سيرو): “نيمار يريد بدء التحضيرات مع باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل، لأنه لا يريد أن يخلق مشاكل مع إدارة ناديه، من أجل سهولة خروجه، والبارسا يعرف أن المفاوضات طويلة”.

ويبدو أن هناك انقساماً داخل أروقة برشلونة بشأن عودة نيمار، سواء بين المسؤولين أو حتى الجماهير، ففئة ترغب في استعادة اللاعب، لا سيما مع فشل تعويضه، وأخرى تقف حجر عثرة أمام هذه الخطوة.