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إريكسن يرفض عرضاً جديداً من توتنهام

الأربعاء 03 يوليو 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إريكسن يرفض عرضاً جديداً من توتنهام


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء أن لاعب خط الوسط الدانماركي كريستيان إريكسن رفض عرضاً جديداً من ناديه توتنهام لتمديد إقامته في شمال لندن.

وينتهي عقد صاحب (27 عاماً) في الصيف المقبل، وكان قد أكد في تصريحات سابقة رغبته في خوض تحدٍ جديد، وأن عدم رغبته في التجديد مع السبيرز ليس بسبب المال بل في رغبته في تحقيق البطولات.

ويتعين على دانيال ليفي رئيس نادي السبيرز أن يقرر ما إذا كان سيخفض مطالبه للتخلي عن اللاعب والتي تقدر بـ 150 مليون جنيه استرليني ويبيعه هذا الصيف، أو يخاطر بفقدانه مجانًا بعد 12 شهرًا.

ويعتبر ريال مدريد أبرز المهتمين بإريكسن وكانت تقارير صحفية إسبانية مختلفة قد ادعت أن اللاعب يملك بالفعل اتفاقاً مبدئياً مع النادي الملكي.

التقارير في إسبانيا تشير أيضاً إلى أن ريال مدريد يعتقد أنه بإمكانه الحصول على خدمات اللاعب مقابل 65 مليون جنيه إسترليني لأنه لم يتبقى سوى سنة واحدة على انتهاء عقده.

من المقرر أن يجتمع ممثلو إريكسن مع ريال مدريد لمعرفة ما إذا كانوا سيقدمون عرضاً لتوتنهام ، لكن وفقاً لما نقلته صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ريال مدريد يضع إريكسن كخطة بديلة فقط في حال الفشل في التوقيع مع بول بوجبا.

#إريكسن #توتنهام

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