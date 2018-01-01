لاكازيت خيار أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل جريزمان

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن اختيار دييجو سيميوني المدير الفني لفريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وقع على ألكسندر لاكازيت نجم أرسنال الإنجليزي لخلافة أنطوان جريزمان في قيادة هجوم الروخي بلانكوس الموسم المقبل.

وكان جريزو قد أعلن قبل عدة أسابيع عن رحيله بشكل رسمي عن واندا ميتروبوليتانو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد 5 سنوات قضاها في العاصمة الإسبانية.

ويقاتل النادي اللندني من أجل الحفاظ على نجمي نجومه: لاكازيت وبيير آيميريك أوباميانج، حيث يجذبان اهتمام بعض الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل فشل المدفعجية في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي، سقط فريق شمال لندن على يد فريق الغرب، تشيلسي، لتزداد الأمور صعوبة على الجانرز.

ويرتبط بطل العالم 2018 بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف، خاصة بعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 إلى 120 مليون يورو.

يُذكر أن لاكازيت سجل 13 هدفاً وصنع 8 آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بالإضافة إلى إحراز 5 أهداف في الدوري الأوروبي.