ميسي ينفجر منتقداً التحكيم: البرازيل تدير كل شيء

وكالات / سما /

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب نهاية مباراة منتخب بلاده ضد منتخب البرازيل والتي خسر فيها بنتيجة 2-0 ليودع بطولة كوبا أمريكا 2019 من الدور نصف النهائي.

وكانت الآمال معقودة على النجم الأرجنتيني ليحقق لقب دولي كبير مع منتخب بلاده وهو ما يسعى إلى الوصول إليه حيث فشل في الوصول إلى منصة التتويج بعد الوصول إلى 4 نهائيات كبيرة من قبل.

وخرج ميسي بعد الخسارة ليتحدث في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للمنتخب الأرجنتيني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قال:” لقد قدمنا مباراة كبيرة اليوم، وصنعنا الكثير من الفرص، لم يكونوا متفوقين علينا”.

وأضاف:” لقد كان هناك أكثر من لقطة تحمل الكثير من الشكوك ولم يتم العودة إلى الفار، أتمنى أن يتم معاقبة هذا الحكم لما قام به في المباراة ولكني أعتقد بأن هذا لن يحدث لأن البرازيل تدير كل شئ في إتحاد كرة القدم لأمريكا الجنوبية”.

وأكمل:” لقد حاولنا وقدما أفضل ما لدينا، لم يستطيعوا ايقافنا، لقد تصدت العارضة والقائم كرتين لنا، ولكن هم سجلوا الفرص التي اتيحت، أعتقد بأننا أيضًا نستحق الحصول على ركلتي جزاء”.

واختتم قائلًا:” أعتقد بأن هناك أمر جيد فيما حدث لنا اليوم بأن اللاعبين أثبتوا بأنهم يحبون بلادهم، وأنهم قادرون على منح الأرجنتين الكثير والكثير في المستقبل، لدينا قاعدة جيدة من اللاعبين تستطيع التطور وتقديم الأفضل في البطولات القادمة، لقد شعرت بالسعادة كوني جزء من تلك المجموعة، أنا فخور بهم”.

جدير بالذكر أن ميسي لم يتحدث عن الاعتزال الدولي كما حدث في البطولة السابقة بل يتبقى له عمليًا بطولة كأس الكوبا لعام 2020 والتي ستقام بين الأكوادور والأرجنتين وبطولة كأس العالم 2022 في قطر.