فيديو.. البرازيل يحسم السوبر كلاسيكو أمام الأرجنتين ويتأهل لنهائي الكوبا

وكالات / سما /

تأهل منتخب البرازيل لنهائي بطولة كوبا أمريكا، إثر فوزه على منافسه منتخب الأرجنتين بثنائية نظيفة.

واستضاف ملعب “مينيرو” مباراة السوبر كلاسيكو الذي جمع منتخب البرازيل صاحب الأرض بمنافسه منتخب الأرجنتين، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

المباراة بدأت بتفوق كاسح لمنتخب البرازيل، وترجم السيليساو تفوقه بهدفٍ بالدقيقة التاسعة عشر عن طريق جابرييل جيسوس.

وبعد الهدف، عاد منتخب الأرجنتين بعض الشيء للمباراة، ومنعت العارضة فرصة هدف مؤكد للتانجو في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض السيلساو.

وفي الشوط الثاني، تغيرت الأمور 180 درجة، حيث قدّم منتخب الأرجنتين أداءً رائعًا، وكان الأقرب للتسجيل، ولكن القائم الأيمن هذه المرة يمنع ليونيل ميسي من التسجيل.

العقاب جاء سريعًا بعدها، عندما سجّل منتخب البرازيل الهدف الثاني عكس سير اللقاء، عن طريق روبيرتو فيرمينيو بالدقيقة 71 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بتأهل السيلساو للنهائي.

وتعرض حكم المباراة الإكوادوري زامبرانو لانتقادات عديدة من قبل لاعبي الأرجنتين بعد رفضه الاحتكام لتقنية حكم الفيديو “الفار” في أكثر من مناسبة، ليخرج التانجو من البطولة، ولكن بأداء مميز أمام السامبا.