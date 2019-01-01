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يالصور.. 83 إصابة في تظاهرات "يهود الفلاشا" بإسرائيل

الأربعاء 03 يوليو 2019 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يالصور.. 83 إصابة في تظاهرات "يهود الفلاشا" بإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 أصيب 83 إسرائيليًا، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، جرّاء الأحداث العنيفة التي شهدتها شوارع المدن الإسرائيلية بعد مقتل يهودي أثيوبي من "الفلاشا" على يد شرطي بعد شجار بين عدد من الأشخاص.

وبحسب نجمة داوود الحمراء، فإن من بين الجرحى 47 شرطيًا، و26 متظاهرًا، و10 إسرائيليين مارة، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات طفيفة، باستثناء 5 صُنفت متوسطة.

وتضررت 6 سيارات إسعاف، و4 دراجات نارية تابعة لنجمة داوود الحمراء جراء تعرضها للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين.

وأعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، عن اعتقال 60 شخصًا شاركوا في تلك التظاهرات العنيفة التي شهدت مهاجمة سيارات ومحال تجارية وإضرام النار فيها ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.

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